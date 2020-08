“Basta balletti sui regionali

“La burocrazia regionale merita più di questo balletto a cui abbiamo assistito in questi giorni all’Ars sulla norma che riguarda il personale regionale”. La Cisl Fp Sicilia prende posizione dopo che all’Assemblea regionale siciliana è stato rispedito in Commissione Affari istituzionali l’articolo del Collegato sulla Pubblica amministrazione che prevedeva, tra le altre cose, anche il superamento del blocco delle assunzioni alla Regione, anche sul fronte dirigenziale.

“Chiediamo di essere convocati immediatamente in Prima Commissione – dicono Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, e Fabrizio Lercara, segretario regionale del sindacato – per confrontarci sul futuro della norma”.

“E poiché la norma in questione – aggiungono Montera e Lercara – tratta anche di riorganizzazione della dirigenza e di eventuali nuove assunzioni, vogliamo ricordare al Governo che non sono più ammissibili ritardi nei lavori all’Aran per il rinnovo del contratto dei dirigenti regionali, visto che a livello nazionale sono invece già quasi pronti e come sempre i nostri lavoratori rischiano di restare indietro. Così come bisogna dare un’accelerazione ai lavori della Commissione paritetica per la riclassificazione del personale”.

“Non è più possibile temporeggiare su tutte queste vertenze perché, mentre maggioranza e opposizione palleggiano in Aula, i lavoratori aspettano risposte e i siciliani subiscono disservizi che non sono più accettabili”, concludono i sindacalisti della Cisl Fp Sicilia.