Esplode una palazzina

Un uomo di 68 anni e la moglie di 76 sono morti a causa di una esplosione la notte scorsa in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell’Isola d’Elba, che ha coinvolto cinque persone in tutto. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell’edificio. I Vigili del Fuoco hanno estratto vive le altre tre persone, ma due sono in condizioni gravi. Sono una coppia di anziani genitori e la figlia di 46 anni. Padre e figlia, i due gravi, sono ricoverati al centro grandi ustionati dell’ospedale di Cisanello di Pisa dopo avere riportato ustioni estese e profonde su gran parte del corpo (ANSA).