PALERMO – Sono ben sei i pretendenti alla guida del nuovo Palermo calcio. Il bando voluto dal sindaco Leoluca Orlando è scaduto alle 20 di questa sera e al Comune sono arrivate sei offerte per far ripartire il club dalla serie D: Palermo Fbc 1900, Herahora, Cuore Rosa Nero, Holding Max, Palermo football Club e Zurich Capital funds. La prima offerta è arrivata per Pec alle 17.55 e l’ultima a 17 minuti dalla chiusura dei termini.

Lo staff del Capo di Gabinetto si è già messo al lavoro e, a meno di sorprese o intoppi, già domani sera si dovrebbe conoscere il nome del vincitore. Il bando chiede requisiti ben precisi, tra cui un solido piano finanziario per riportare i rosanero in B nel giro di tre anni e garanzie sulle società: un modo per mettersi al riparo da possibili brutte sorprese, specie dopo l’esclusione dalla serie cadetta.

Tanti i nomi in circolazione, su tutti quelli di Dario Mirri e Rinaldo Sagramola, pronti a fare asse con Tony Di Piazza con la nuova società Hera Hora, ma anche il fondo arabo con sede a Londra Zurich Capital Funds, del presidente Alfredo Maiolese. Palermo Fbc è rappresentato da Sergio Napoli, l’associazione Cuore Rosa Nero da Lucio Messina, la Holding Max da Giorgio Ferrero (vicino al patron blucerchiato), Palermo Football Club da Di Nunzio Salvatore e Francesco Colella, soci della Capri srl Napoli.

Il verdetto arriverà fra 24 ore e, nel frattempo, il Comune annuncia il massimo riserbo: niente fughe di notizie e bocce cucite.