Decisivo il mancato riconoscimento in aula

PALERMO – Non furono loro a strappare la collana a una turista. O meglio, non c’è la certezza necessaria per condannare gli imputati Il giudice monocratico ha assolto Giuseppe Bertino Esposto e Davide Sardina (difesi dagli avvocati Luciano Maria Sarpi e Davide Chibaro).

I legali hanno contestato il fatto che alle parti offese, una coppia di bolognesi derubata nel 2015 in piazza Marina, fosse stato mostrato un album con le foto di sei pregiudicati. Poche per non influenzare la loro ricostruzione.

L‘avvocato Sarpi ha chiesto che i due imputati venissero riconosciuti in aula. Le certezze ancora una volta sono crollate. Da qui l’assoluzione con la vecchia formula dubitativa, decisa dal giudice Elvira Piccione.