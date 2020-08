PALERMO – Era finito da poco ai domiciliari, ma nel suo appartamento veniva ancora nascosta la droga da spacciare. E’ finito nuovamente in arresto Michele Parlatore, 51enne di Brancaccio, nella quale abitazione i poliziotti hanno trovato la sostanza stupefacente.

Il blitz, poco dopo il controllo della presenza di Parlatore in casa: la polizia, insospettita dal ritardo nell’aprire la porta e dal numero di giovani presenti vicino all’abitazione, ha infatti ispezionato l’appartamento e chiesto l’intervento del nucleo cinofili.

Ad incastrare il 51enne, il fiuto infallibile di Ulla e Yndira, i cani antidroga che hanno individuato la sostanza nascosta sotto un mobile fasciatoio per bambini. nel dettaglio, sono stati trovati tredici involucri di carta bianca con cinque dosi l’uno, già confezionate. Sequestrati anche diluenti e bicarbonato, utilizzati per tagliare la droga. In tutto sono finite sotto sequestro 65 dosi di cocaina, che una volta in manette è stato trasferito in carcere.