PALERMO – Oggi sono in corso le assemblee dei lavoratori Almaviva, al cinema Ariston a Palermo, in vista dello sciopero per l’intero turno indetto per domani da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Tlc con concentramento alle ore 9,30 a Piazza Verdi e poi col corteo che si snoderà fino alla Presidenza delle Regione, a piazza Indipendenza. Sindacati e lavoratori chiedono un incontro urgente con la presidenza della Regione siciliana per l’apertura di un tavolo dedicato alla vertenza Almaviva Contact Palermo e per sollecitare il governo nazionale ad aprire un tavolo ministeriale per definire soluzioni in grado di scongiurare i licenziamenti in Almaviva Palermo.

“Come già evidenziato più volte – scrivono i sindacati nella lettera con la quale chiedono un incontro al presidente Musumeci – Almaviva Contact ha annunciato l’apertura delle procedure di licenziamento collettivo per 1600 lavoratori sul sito del territorio palermitano, rendendo improcrastinabile un intervento da parte del governo e delle Istituzioni territoriali per scongiurare un dramma occupazionale e sociale insostenibile per la città di Palermo”. Grande la preoccupazione tra i lavoratori. “La protesta monta sempre più, il rischio di perdere il posto di lavoro è sempre più vicino. Non comprendiamo la mancanza di segnali da parte delle istituzioni per trovare una soluzione a questa crisi – dichiara il segretario generale Slc Cgil Palermo Maurizio Rosso – Protesteremo in tutti i modi per difendere i posti di lavoro e per chiedere di imboccare una strada che possa modificare il futuro di questo settore”.

In vista dello sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali per domani – in risposta all’annuncio di 1600 esuberi nella sede Almaviva Contacts di Palermo – e del corteo che da Piazza Verdi raggiungerà la Presidenza della Regione, il Sindaco, Leoluca Orlando, sollecita il governo nazionale per la convocazione urgente di un tavolo sulla vertenza Almaviva Palermo. “Il Governo nazionale – ha dichiarato Orlando – deve prendersi in carico la gravità della crisi di Almaviva, che rischia di colpire il nostro territorio in maniera drammatica. Le prossime settimane saranno decisive per la ricerca di soluzioni e risposte per un settore che ha sul nostro territorio una numerosa qualificata presenza, le cui sorti coinvolgono migliaia di lavoratori e lavoratrici”.