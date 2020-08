Con l’auto nella scarpata

Tragedia ieri sera in Alto Adige, quando una vettura su cui viaggiavano tre giovanissime fra i 17 e i 19 anni ed una donna di 41 è finita in una scarpata in Val Ridanna. La 17enne e una 19enne sono morte sul colpo, ferite le altre due a bordo. Le quattro stavano tornando a valle lungo una strada forestale, dopo il loro turno di lavoro alla malga Aglsbodenalm, quando la loro auto, forse per un guasto tecnico, è uscita di strada ed è precipitata per alcune centinaia di metri. Molto difficile l’ intervento dei soccorritori. Sul posto anche due elicotteri. Le vittime sono Miriam Volgger, 17 anni di Racines, e Irina Senn, 19 anni di Vipiteno.(ansa)