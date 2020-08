La corsa al Palermo calcio

PALERMO – Ieri prima della scadenza dell’avviso per la presentazione delle candidature al titolo sportivo del Palermo, il patron della Sampdoria Massimo Ferrero ha contattato telefonicamente personalmente alcuni dipendenti per confermare che, in caso di vittoria del bando, sarebbe prevista la riassunzione integrale di tutti i lavoratori di viale del Fante. Una decisione che ha colpito i dipendenti rosanero, che per la prima volta dalla mancata iscrizione del club al campionato di serie B hanno avuto una rassicurazione concreta sul futuro delle proprie famiglie dopo la perdita del posto di lavoro.

Ferrero ha quindi preso una netta posizione sul relativo invito presente nell’avviso del Comune di Palermo, che non prevede l’obbligo di riassunzione per il futuro proprietario della nuova società, ma premia chi si farà carico delle posizioni a rischio. L’auspicio dei lavoratori del Palermo è “che il sindaco Orlando possa considerare questa garanzia per il futuro di trenta famiglie palermitane un parametro decisivo per la scelta del vincitore del bando”, fanno sapere i dipendenti di viale del Fante. La decisione sul vincitore del bando potrebbe arrivare già in giornata. In corsa oltre a Ferrero ci sono Mirri con Sagramola e Di Piazza, il gruppo Capri, il tour operator Perigeo Viaggi, il fondo Zurich e l’associazione di tifosi Palermo Fbc 1900. (ANSA).