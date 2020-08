PALERMO – Sono precipitate nelle ultime ore le condizioni della donna colpita da una meningite a Palermo. Dopo il panico e la paura nella mattinata di ieri al pronto soccorso di Villa Sofia, sono ore di grande apprensione per i familiari di T.U, 38enne palermitana, adesso in coma.

Il quadro clinico, dovuto ad una meningite da streptococco e comunque non contagiosa – come i medici hanno ribadito – è stato sin da subito molto delicato. La paziente è infatti giunta in ospedale già in condizioni gravissime, al punto da fare avviare al personale sanitario le procedure precauzionali, volte ad evitare qualunque possibile contagio: agli utenti presenti nell’area di emergenza erano infatti state distribuite alcune mascherine, in attesa della diagnosi.

Ogni rischio, compreso quello di una psicosi tra i pazienti presenti in ospedale, è stato poi scongiurato dagli esami batteriologici, che hanno escluso la meningite meningococcica, ovvero la forma più aggressiva e pericolosa, e oltretutto, contagiosa. “La donna aveva avuto una grave otite – hanno precisato da Villa Sofia – che degenerando col tempo avrebbe coinvolto le meningi. E’ arrivata in codice rosso al pronto soccorso, le sue condizioni erano già critiche”.

“Viene tenuta sotto stretto controllo – sottolineano -. Ribadiamo che non c’è alcun rischio di contagio o epidemia”. La 38enne, ieri, dopo gli accertamenti durati oltre cinque ore al pronto soccorso, è stata trasferita nel reparto di rianimazione, dove si trova tuttora ricoverata.