Manager del sistema turistico

PALERMO – Si è svolta al Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (dSEAS) dell’Università degli Studi di Palermo la cerimonia di laurea del primo dottore magistrale in “Tourism Systems and Hospitality Management”, il corso di laurea magistrale internazionale attivato in collaborazione tra UniPa e la Florida International University (FIU) nell’Anno Accademico 2017-18. La discussione della tesi dal titolo “University as cultural event maker. The FIU self-financing model” è avvenuta alla presenza del Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari, e della commissione presieduta dal Prorettore Vicario dell’Università di Palermo e Presidente del Comitato Ordinatore del corso, Fabio Mazzola.

Il primo dottore magistrale è stato proclamato con lode. La tesi ha preso in disamina il confronto tra i sistemi turistici statunitense ed europeo concentrandosi in particolar modo sul caso della organizzazione da parte della FIU del SOBE Wine and Food Festival di Miami. Il lavoro ha evidenziato le ricadute positive sull’ateneo americano e la potenziale applicabilità alle università italiane e ha prospettato un possibile autofinanziamento per l’organizzazione di un food festival gestito dall’Università di Palermo. (ANSA).