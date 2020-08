PALERMO – Importante novità nel basket femminile palermitano: quest’anno il main sponsor della società A.S. Verga AndrosBasket Palermo sarà Sicily By Car e tutte le squadre della società avranno la denominazione Sicily By Car Palermo Basket. La squadra prenderà parte al campionato di Serie A1 2019/2020, in virtù della promozione sul campo dello scorso 18 maggio. Ai nastri di partenza del torneo ci saranno, assieme a Palermo, altre 13 formazioni: i campioni uscenti di Schio, poi Ragusa, Venezia, San Martino di Lupari, Broni, Lucca, Vigarano, Empoli, Sesto San Giovanni, Costa Masnaga, Torino, Battipaglia e Bologna.

Prima dell’inizio della nuova stagione, il 21 e 22 settembre, la Società organizza un quadrangolare (cosa mai avvenuta fino ad adesso) che si svolgerà a Palermo cui parteciperanno Famila Schio (vincitrice dello scudetto), Ragusa (seconda classificata) un’altra prestigiosa formazione di A1 e la squadra palermitana. Il campionato comincerà invece nel weekend del 5-6 ottobre, con l’Opening Day a Chianciano Terme: esordio contro il Geas Sesto San Giovanni. Prima in casa il 9 ottobre alle 20.30 contro la Reyer Venezia. Ma non solo prima squadra: col suo vivaio Sicily By Car Palermo Basket prenderà parte anche al campionato di B infatti la squadra con le giovani ha quest’anno conquistato anche questa promozione. Giocherà, inoltre, con le giovanili, i campionati Under 18, Under 16 e Under 14.

Queste le dichiarazioni del presidente della squadra palermitana Prof. Adolfo Allegra sul nuovo sodalizio: «Sono molto contento, diamo il benvenuto nel mondo del basket femminile a un nome importante, un main sponsor condotto da un imprenditore di portata nazionale e internazionale come Tommaso Dragotto. Sicily by Car è una grande azienda palermitana che opera su tutto il territorio nazionale ed oltre. Una garanzia per il futuro della nostra squadra e per tutto il movimento. Disputeremo, ne sono certo, un bellissimo campionato. Stiamo strutturando la squadra in modo tale che possa essere davvero competitiva e possa disputare un campionato che ci tenga lontano dai Playout».

Il mercato della squadra è già partito e le prime ufficialità sono le conferme di coach Santino Coppa in panchina, mentre in campo si ripartirà dal capitano Marta Verona, Liliana Miccio, Francesca Russo, Rosa Cupido e Giulia Manzotti. «Per ciò che concerne le nuove giocatrici abbiamo già ingaggiato una giovane ventitreenne americana che viene dai College e che negli Stati Uniti è già una grande promessa. Per le altre tre giocatrici, che completeranno il roster delle grandi, siamo alle battute finali ma scaramanticamente niente nomi! Alla prima squadra saranno aggregate anche tre giovani giocatrici del nostro vivaio che il nostro Coppa sta individuando. Vorrei sottolineare che quest’anno disputeremo anche il campionato di serie B, oltreché i campionati Under 18, Under 16 e Under 14, dove giocheranno tutte atlete della nostra cantera. Inoltre, anche quest’anno avremo oltre 100 bambini nella nostra scuola mini basket. Il futuro di una società è l’investimento nei giovani, noi lo stiamo facendo tanto!».

Il presidente Sicily By Car SpA, Tommaso Dragotto, non nasconde l’entusiasmo e l’ottimismo per questo nuovo sodalizio, nelle sue dichiarazioni: «Sono felice e orgoglioso che l’unica società femminile palermitana che milita nella massima serie porti il nome di Sicily by Car. La città ha vissuto momenti molto difficili e delicati sul fronte delle vicende legate alle sue squadre sportive, è quindi un onore grande, per me e per la mia Compagnia, sponsorizzare il basket femminile palermitano che dopo 29 anni ha restituito la Serie A1 ad una città che la merita appieno! ». Il Patron della Sicily by Car continua: «Credo che essere al fianco di un team al femminile sia motivo di grande orgoglio: ho visto combattere queste ragazze con una grinta fuori dal comune per “salire” in A1, e non potevo quindi che sostenere con entusiasmo di chi ha creduto, e realizzato, un bellissimo sogno che premia non solo Palermo ma i tanti palermitani che credono nel sano valore dello sport».

I colori sociali ufficiali della squadra cambieranno e su scelta e indicazione del Main Sponsor diventeranno il verde e il giallo, restyling anche per il logo societario.

Sicily By Car, Compagnia a capitale interamente italiano leader nel settore dell’autonoleggio, nasce nel 1963 da un’idea del presidente Dragotto. Oggi Sicily by Car vanta una flotta di 20.000 vetture, oltre 55 uffici presenti in tutti gli aeroporti e nelle principali città d’Italia, 4 uffici in Albania, più di 400 collaboratori. L’A.S. Verga Palermo opera nel campo del basket femminile dal 1976. Può definirsi senza dubbio la più prestigiosa società cestistica palermitana. In trent’anni di attività ha partecipato per sedici anni di fila al campionato di serie A, con tre stagioni in serie A1, dal 1987 al 1990. Tornata in Serie A nel 2015/2016, dopo quattro campionati in A2 (due sotto la gestione del presidente prof. Adolfo Allegra) ha conquistato lo scorso 18 maggio la massima categoria dopo oltre 29 anni di assenza. Abbiamo ritrovato la serie A1 e con un nuovo nome e un progetto fresco e dinamico proveremo a fare del nostro meglio. Benvenuta in A1, “Sicily By Car” Palermo Basket.