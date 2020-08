Salvini, Conte parla

Nuovo strappo nella maggioranza sul caso dei presunti fondi russi alla Lega. Conte informa il Senato che Savoini non c’entra con il governo (‘era a Mosca nella delegazione al seguito del ministro Salvini il 15-16 luglio 2018’. Ma il M5s diserta l’aula di Palazzo Madama per protesta contro il leader della Lega: ‘Ci doveva essere lui in Aula, non il pemier’. Contro Conte, invece, la Lega: ‘È stato solerte a rispondere al Pd, ma stiamo parlando del nulla, di qualcosa che è più vicino alla fiction che alla verità: non ci sono rubli né petrolio’, dice il capogruppo Romeo. ‘Non c’è più una maggioranza. Si metta fine a questa agonia. Subito al voto’, attacca Zingaretti e il Pd presenta una mozione di sfiducia contro Salvini. ‘Una medaglia’, dice il capo del Carroccio. Decreto sicurezza bis, fiducia alla camera con 325 sì.