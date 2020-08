PALERMO – Si estende l’area pedonale di via Maqueda e corso Vittorio Emanuele a Palermo che dalla prossima settimana diventeranno interamente pedonali. L’assessore assessore alla Mobilità e all’Ambiente Giusto Catania ha firmato oggi le ordinanze che rendono esecutivo il provvedimento. Sarà l’Amat nei prossimi giorni a posizionare la segnaletica orizzontale verticale. A supporto della scelta dell’amministrazione comunale sarà avvito il doppio senso di circolazione su via Roma nel tratto da via Cavour a piazza Giulio Cesare, stazione centrale, dove ovviamente potranno circolare esclusivamente i possessori di pass Ztl.

Una ulteriore novità riguarda il cambiamento del senso di marcia con la possibilità di percorrere, dalle 7 alle 10 del mattino, il tratto di via Maqueda dalla stazione centrale verso i Quattro Canti. “Siamo in una fase molto importante per la mobilità a Palermo – dice l’assessore Catania, che ha scritto anche un post su facebook – si consolidano le scelte degli ultimi anni ampliando gli spazi a disposizione dei pedoni in città, siamo sicuri che il provvedimento contribuirà a migliorare la vivibilità a Palermo e a tutelare la salute dei palermitani e a migliorare anche l’economia perché è ampiamente dimostrato che la pedonalizzazione fa bene alle attività produttive, conclude Catania”.

Le reazioni. “Prendiamo atto del percorso avviato dall’assessore Catania sulla estensione delle aree pedonali in città e del doppio senso di marcia su via Roma e ci sta bene anche la sperimentazione che viene avviata nel periodo estivo dall’Amministrazione comunale. Purtroppo, però, la Ztl in via Roma non ha portato benefici all’economia come quelli che ha portato la pedonalizzazione in altre zone e non abbiamo registrato alcuna proposta di progetti culturali da parte dell’Amministrazione comunale per una vera rigenerazione urbana della zone”. E’ il commento della presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio sulla istituzione del doppio senso di marcia in via Roma e sulla estensione delle aree pedonali che “ormai – dice – sono entrate a far parte integrante della vita dei palermitani e anche dei commercianti”. “Via Roma al momento è un ibrido, ha bisogno di una identità, non può e non deve essere agnello sacrificale per esigenze legate alla mobilità – aggiunge Di Dio -. In generale nessun progetto di rigenerazione urbana può “sacrificare” una via così importante e identitaria di storia, architettura, commercio. Via Roma è stata “usata” per vari scopi legati alla mobilità (vedi istituzione della Ztl e numerosi cantieri aperti) e adesso diventa arteria di circolazione a doppio senso per sopperire alla necessaria mobilità di attraversamento della città. E’ ovvio che vanno trovate adeguate soluzioni di mobilità perché la qualità di vita che auspichiamo – prosegue Patrizia Di Dio – non può prescindere anche da una adeguata mobilità pubblica e privata, infatti una città moderna non può prescindere da entrambe. L’Amministrazione comunale – sottolinea la presidente di Confcommercio Palermo – deve portare su via Roma progetti culturali, artistici e di rigenerazione urbana che attraggano cittadini e turisti. Il commercio rifiorirà da sé, qualora in via Roma tornasse la “vita” di passaggio e di passeggio di persone interessate a qualcosa da vedere e da conoscere”, conclude Patrizia Di Dio.

“Accogliamo positivamente il nuovo provvedimento sulla mobilita’ del centro di Palermo. E’ quanto afferma Vincenzo Fumetta, segretario provinciale di Rifondazione Comunista Palermo. ” Questa misura rappresenta un importante segnale di continuità’ con i cambiamenti degli ultimi anni in direzione di una città’ più’ vivibile. Confermiamo il nostro giudizio favorevole sulle pedonalizzazioni, di cui sono ampiamente dimostrate le ricadute positive sulla attività’ economiche del territorio, sulla qualità della vita dei palermitani che hanno riscoperto un nuovo modo di vivere la città più a misura di persona”.

“Esprimiamo soddisfazione per un provvedimento che rientra nel percorso intrapreso da anni per una sempre maggiore pedonalizzazione urbana, con le note ricadute positive per residenti e commercianti – dicono i consiglieri di Sinistra Comune – E’ una tappa importante infatti per ripensare la mobilità urbana alla luce del rispetto dell’ambiente e dei tempi di vita di cittadini e cittadine e riteniamo sia utile che questa sperimentazione abbia luogo durante il periodo estivo, quando c’è una diminuzione del traffico veicolare. Siamo certi che alla luce dei risultati ottenuti l’assessore alla mobilità Catania, che ha firmato le ordinanze, si confronterà successivamente con il Consiglio comunale per condividere con l’Aula i provvedimenti definitivi. I cambiamenti innescati dalla pedonalizzazione sono un valore aggiunto per la città e devono essere irreversibili.”