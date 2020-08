In fiamme un mezzo in cui si trovavano grosse quantità di cartone.

PALERMO – Paura stamattina in un centro per la raccolta dei rifiuti alla periferia di Palermo. Un compattatore è stato avvolto dalle fiamme, l’incendio si è diffuso in pochi minuti e ha provocato danni ingenti al mezzo in cui si trovavano grosse quantità di cartone.

E’ successo nell’area riservata alla raccolta differenziata di viale dei Picciotti, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Decine le chiamate giunte alla centrale operativa dei pompieri, una nube alta e nera si è infatti alzata nella zona, raggiungendo la strada.

Ad evitare il peggio, tre squadre che hanno domato le fiamme. “Questa mattina un cassone compattante utilizzato per il cartone, appena svuotato, presso la piattaforma autorizzata e riposizionato, presso il Centro Comunale di Raccolta di viale dei Picciotti, ha subito un principio di incendio a causa di un corto circuito dell’impianto elettrico del sistema compattante – spiega la Rap -. L’incendio che si è innescato è stato prontamente domato grazie al nostro personale adeguatamente formato e all’intervento dei vigili del fuoco. Il CCR è stato chiuso per il tempo strettamente necessario alle operazioni di spegnimento. L’azienda sta provvedendo alla riparazione del cassone dedicato al cartone per assicurare la continuità del servizio.