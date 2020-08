PALERMO – La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore al personale Fabio Giambrone, il provvedimento che avvia il processo per l’individuazione delle posizioni organizzative interne agli uffici. La delibera approvata ieri è finalizzata ad adeguare le procedure e metodologie di analisi e valutazione delle Posizioni Organizzative alle nuove disposizioni del Contratto collettivo di lavoro siglato nel corso del 2018.

In particolare, il nuovo Ccnl è intervenuto sulle seguenti materie: l’istituzione di una unica area delle posizioni organizzative; la durata massima dell’incarico ridotta da 5 anni ad un periodo massimo di 3 anni; la destinazione alla retribuzione di risultato di una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente destinate alle posizioni organizzative; la possibilità di conferimento ad interim al dipendente già titolare di P.O. dell’incarico di un’altra P.O. temporaneamente non ricoperta; la possibilità di delega di funzioni da parte del dirigente di riferimento con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento adottato dall’ente.

La delibera è stata preceduta da una procedura di confronto con le organizzazioni sindacali, che si è conclusa positivamente nel mese di giugno. “Con questo provvedimento – afferma l’assessore Giambrone – si sblocca la procedura per arrivare al più presto ad avere le Posizioni organizzative, che hanno un ruolo importantissimo all’interno della macchina comunale per la gestione e l’operatività degli uffici”.