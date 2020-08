‘Crociere Disney’:

Disney Cruise Line assume. L’azienda statunitense specializzata nel settore crocieristico appartiene alla Walt Diseny Company e opera dal 1998. Ha il suo quartier generale in Florida, negli Usa, e possiede attualmente quattro navi che viaggiano in giro per il mondo. A bordo di queste imponenti imbarcazioni lavorano persone provenienti da ogni dove. Attualmente, l’azienda sta cercando nuovo personale, anche in Italia. Le figure ricercate sono molteplici: camerieri da sala, chef, governanti, merchandise host e hostess. La selezione è rivolta principalmente a giovani, capaci di parlare in maniera fluente la lingua inglese. Ai candidati selezionati, la Disney Cruise offre la possibilità di ricevere una formazione di base e di fare carriera all’interno delle stesse navi. Per maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura, occorre collegarsi al sito dell’azienda, accedendo a questo indirizzo: https://it.internationalservices.fr/disney-cruise-line-c33.html .