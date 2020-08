PALERMO – I carabinieri e gli agenti della polizia municipale, hanno scoperto e denunciato un altro furbetto del reddito di cittadinanza. A seguito di attività investigativa è emerso che l’uomo, beneficiario del contributo per il quale gli era stata già corrisposta mille euro per i mesi di maggio e giugno svolgeva prestazioni “in nero” in una struttura alberghiera abusiva. Gli investigatori infatti, hanno sorpreso L.B., palermitano di 59 anni, di fatto disoccupato, mentre svolgeva mansioni di cameriere presso il B&B “Villa Antonella”, prossima alla borgata marinara di Mondello a Palermo, gestito da G.A.,59 anni. Il titolare è stato denunciato in quanto resosi responsabile di “contrasto al lavoro irregolare” inoltre gli è stato notificato il provvedimento di sospensione dell’attività. Sequestrata l’intera struttura ricettiva perché senza autorizzazioni ed elevate sanzioni amministrative per 1.732 euro, per l’assenza della Scia e omesso versamento dell’imposta di soggiorno. (ANSA).