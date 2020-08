Il clima ‘spezza-afa’

ROMA – Arriva nel weekend la perturbazione spezza-afa con forti temporali e possibili nubifragi, grandinate anche di grosse dimensioni e improvvise raffiche di vento. “E’ ormai confermato – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara – un importante cambiamento del tempo per il fine settimana. L’anticiclone africano verrà letteralmente spezzato in due dall’arrivo ‘a gamba tesa’ di una perturbazione atlantica. Gran parte dell’Europa centrale e dell’Italia rimarranno così ‘scoperti’ per almeno due giorni a correnti più fresche e instabili nord atlantiche, con quindi vero e proprio stop al grande caldo”. Le temperature scenderanno anche di 8-10 gradi entro sabato sera al Nord, domenica anche al Centro e, sia pure in misura minore, al Sud tra domenica e lunedì.

“Questa perturbazione – avverte Ferrara – causerà uno sconquasso meteorologico sull’Italia. Lo scontro tra l’aria fresca atlantica con quella molto calda e umida accumulata in questi giorni innescherà inevitabilmente temporali violenti a livello locale. Più in dettaglio – aggiunge il meteorologo di 3bmeteo.com – sabato si verificheranno primi rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in successiva estensione a Liguria e Valpadana. Proprio tra la sera e la notte si attendono i fenomeni più intensi”. Temporali anche su Appennino centro-settentrionale e alta Toscana, dove nella notte c’è il rischio di nubifragi. Domenica è prevista una mattinata di maltempo al Nord con piogge e temporali diffusi. Seguirà un pomeriggio ancora molto instabile con piogge e rovesci sparsi, più diffusi sul Nordest, ma con tendenza all’attenuazione. Intanto, con l’ingresso di Milano, salgono a 14 (oggi sono 13) le città contrassegnate con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio caldo. (ANSA)