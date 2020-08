PALERMO – Si spengono le speranze per la donna di 38 anni ricoverata in ospedale per una meningite. Stamattina, all’ospedale di Villa Sofia, i medici del reparto di Rianimazione hanno avviato l’iter per l’accertamento della morte cerebrale, una procedura che si è conclusa nel primo pomeriggio, con la constatazione del decesso della donna.

Le condizioni di T.U. erano state già ritenute gravissime al suo arrivo al pronto soccorso, martedì mattina: in base a quanto accertato, la donna aveva avuto una gravissima otite, poi degenerata al punto da coinvolgere le meningi. Nell’area di emergenza il personale sanitario aveva distribuito le mascherine ai pazienti in via precauzionale, per evitare ogni eventuale rischio di contagio, poi scongiurato dalle analisi.

La donna, infatti, era stata colpita da una meningite da streptococco, la forma non contagiosa. Era stata ricoverata sotto stretta osservazione e con prognosi riservata, nella giornata di ieri le sue condizioni sono però precipitate ed era entrata in coma.