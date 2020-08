Libia, liberato il peschereccio

“Sono contento di come si sia conclusa la vicenda in Libia, tenuto conto che il Paese al momento non è stabile”. Lo dice Giuseppe Pipitone, armatore del peschereccio Tramontana, sequestrato martedì scorso da militari libici a 60 miglia dal porto di Misurata e dissequestrato ieri sera, intorno alle 20,30. “Il peschereccio – aggiunge Pipitone – ha lasciato Misurata scortato da motovedette libiche. Ho sentito stamattina il comandante e mi ha rassicurato sul fatto che tutto l’equipaggio sta bene. Al momento il Tramontana si trova in pesca, con altri pescherecci, ma distante dalla zona di pesca libica”. Pipitone, infine, ringrazia le istituzioni, a tutti i livelli, che si sono adoperate per il dissequestro e la Marina militare. (ANSA).