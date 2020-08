PALERMO – Un solo orologio, tra i tanti trovati, vale 150 mila euro. Assieme ad altri gioielli e gemme purissime fa schizzare a un milione il valore dei beni sequestrati a Gaetano Fontana dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo.

Fontana è ritenuto un soggetto socialmente pericoloso. Figlio di Stefano, reggente della famiglia mafiosa palermitana dell’Acquasanta e oggi deceduto, ha ricevuto dal padre il bastone del comando. Dal 2010, dopo avere finito di scontare una condanna per mafia, è sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Milano. Ed è a Milano che ha aperto, al civico 8 di via Felice Cavallotti, la gioielleria “Luxury Hours”. L’attività commerciale nel quadrilatero della moda è stata sequestrata lo scorso aprile perché, secondo l’accusa sarebbe stata finanziata con i soldi del pizzo incassato a Palermo.

Le indagini della polizia hanno permesso di evidenziare una notevole sproporzione economica tra i redditi leciti dichiarati e gli investimenti patrimoniali finalizzati all’acquisto dei beni che i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno trovato in casa di Angelo e Rita Fontana, fratelli di Gaetano.

L’ipotesi è che Gaetano Fontana abbia cercato di nasconderli nelle abitazioni dei parenti quando, pochi giorni prima del sequestro dei mesi scorsi, la gioielleria era stata colpita da un provvedimento interdittivo antimafia disposto dal Prefetto di Milano. Orologi, gioielli e pietre preziose erano chiusi in sacchetti di plastica trasparente o avvolti in fogli di carta. Sotto sequestro anche 5.500 euro in contanti.