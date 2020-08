Salvini scarica Conte

ROMA- “Mi interessano meno di zero”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta le parole del premier Conte ieri in Senato sulla vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega. E aggiunge che l’inchiesta cerca ‘il tesoro che non c’è’. Poi commenta: “Finché posso far le cose sto al governo, se dovessi accorgermi che sto al governo per non fare le cose…”. Ma resta convinto che i sì arrivati fra Tav e Cipe siano incoraggianti per andare avanti. Secondo il vicepremier, inoltre, la Tav passerà in Parlamento con l’80% dei voti a favore, e sulla manifestazione prevista per sabato avverte i No Tav: ‘Non tollereremo atti di violenza’.