Si tratta del seggio non assegnato per la regione Sicilia al Movimento 5 stelle.

PALERMO– L’Aula del Senato ha respinto la proposta di sospensiva del Pd sul documento della Giunta delle elezioni che riguarda il seggio non assegnato per la regione Sicilia al Movimento 5 stelle. L’Assemblea ha avviato la discussione generale che si concluderà entro le 15, come stabilito dalla conferenza dei capigruppo. (ansa)