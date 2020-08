Amat, la selezione per autisti

PALERMO – Via libera alle domande per partecipare alla selezione per esami a 100 posti di autista all’Amat di Palermo con contratto a tempo indeterminato. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Serie Concorsi. Le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Azienda controllata dal Comune di Palermo. Le domande degli interessati, compilate secondo le modalità stabilite nell’avviso, dovranno essere inviate entro il 19 agosto 2019.(ANSA).

“La decisione di Amat è una sfida apertissima al consilio comunale – attacca il capogruppo di Fi Giulio Tantillo – Per martedì era già convocata una riunione sul tema e invece l’azienda ha deciso di andare avanti. Se è una sfida la accettiamo e vedremo chi la vincerà: chiediamo che il sindaco intervenga, visto che Amat ignora le decisioni del consiglio. Dimostreremo che questo bando non poteva essere pubblicato perché non autorizzato dal Comune. Chiederemo anche un parere legale”.

“Sarà un’estate rovente – dice Mimmo Russo di Fratelli d’Italia – Il consiglio va convocato ad agosto per il consuntivo, altrimenti interverrà la Regione, ma anche per il bando Amat: le regole vanno rispettate, non ci sono alternative. Non c’è un piano di risanamento e quindi il concorso va ritirato finché non si accerterà il fabbisogno; nessuno mette in dubbio che servano nuovi autisti, e quindi si può attingere dal Collocamento, ma qui a interrompersi non sono i servizi bensì la legalità”.

“L’Amat e la giunta facciamo la loro parte, in materia di contrarti di servizio e di indirizzo comanda il consiglio comunale – dice Fabrizio Ferrandelli di +Europa – Ed il consiglio indica ad Amat la strada del rotiro del bando e della presentazione del piano di riequilibrio e di quello industriale. Credo non convenga a nessuno dei due interlocutori iniziare un braccio di ferro con il consiglio che perderebbero. Noi siamo per le assunzioni e il rilancio dell’azienda, ma vogliamo prima vederci chiaro e garantire i conti e i lavoratori attuali”.