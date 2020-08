“Firme per non allearsi con noi?

PALERMO- “Una petizione e addirittura un sito per scongiurare l’eventualità di un’alleanza col M5S? Tranquilli, questo pericolo non c’è. Potevano dircelo, gli avremmo risparmiato una delle fatiche più grandi della loro recente storia, per consentirgli di dirottare le loro preziose energie verso la salvezza della Sicilia e del Paese, cosa che, del resto, hanno sempre fatto, come dimostrano inequivocabilmente i mirabolanti successi dei governi Crocetta e Renzi, che tutto il mondo ci invidia”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, commentando la petizione on line lanciata dai renziani di Sicilia.

“Qualcuno – continuano i deputati – dica all’ex sottosegretario ed ex segretario piddino, Faraone di evitare inutili marce propagandistiche (fra l’altro ridicolizzate dai recentissimi fatti) sotto il solleone. Se i risultati sono poi iniziative del genere, non ci si meravigli”.

“Comunque – continuano i deputati – Faraone può ritenersi soddisfatto, visto che ha centrato il suo obiettivo: si e parlato di lui più in questa settimana che nei 5 anni che ha trascorso al servizio di Renzi o in decenni di impalpabile militanza politica. Per il resto stia tranquillo, se vuole, 20 firme, le nostre, può averle subito per evitare questo matrimonio impossibile, oltre che inutile, visto che in Sicilia siamo all’opposizione. Noi, quantomeno, sicuramente, il Pd dobbiamo ancora scoprirlo”.