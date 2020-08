Quattro chilometri di coda in uscita dal capoluogo. Disagi per raggiungere l'aeroporto

PALERMO – Nuovo incidente sull’autostrada A29, con fortissimi rallentamenti alla circolazione. Traffico in tilt, quattro chilometri di coda e disagi per chi doveva raggiungere l’aeroporto Falcone-Borsellino di Punta Raisi.

Questi gli effetti di un tamponamento sulla Palermo-Mazara del Vallo in direzione della cittadina trapanese. L’incidente si è verificato all’incirca all’altezza di Isola delle Femmine e ha coinvolto tre veicoli.

Sul posto le squadre di Anas per la gestione della viabilità e gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica dell’impatto. Non ci sarebbero feriti.