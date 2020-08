PALERMO – È stata denominata “H24 Evolution” ed è un’operazione della polizia che smantella due organizzazione che riempivano di cocaina la città di Palermo. Sedici le persone raggiunte da un’ordinanza di custodia cautelare. Gli arrestati di oggi avevano preso il posto di coloro che erano finiti in carcere nel febbraio 2017. La rete dello spaccio alla Zisa non si era fermata.

Una delle intercettazioni della polizia

Dalle ultime indagini, eseguite dalla Sezione antidroga della squadra mobile e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, è emerso che il telefono per le ordinazioni era accesso giorno e notte. Le consegne venivano anche effettuate a domicilio. Centinaia i clienti identificati: dalla periferia al centro città.

Tra i promotori dell’organizzazione c’era Giuseppe Vallecchia, parente di Fabio Chiovaro che è stato il reggente del mandamento mafioso della Noce. I pusher erano sottoposti a regole ferree imposte dall’alto per frenare i conflitti e la voglia di aumentare i guadagni dei singoli spacciatori. A volte si interveniva con la violenza per stoppare l’esuberanza di qualcuno.

Custodia cautelare in carcere per Francesco Paolo La Rocca, 28 anni, Giuseppe Vallecchia, 40 anni, Ernesto Riporta, 41 anni, Francesco Paolo Lo Iacono, di 37, Giuseppe Randazzo di 39, Danilo Biancucci, di 28, Antonio Napolitano, 37 anni, Michele Calaiò, 43 anni, Emanuele D’Angelo, di 36, Carlo Marchese, 43 anni. Arresti domiciliari per Anna Bernardino, 33 anni, e Lorena Vitale, 34 anni. Sono stati sottoposti agli arresti domiciliari per il reato di furto in abitazione aggravato in concorso: Michele Pagano, 43 anni, Raoul Bova di 31, Ivan e William Errante, entrambi di 33 anni.