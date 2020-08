Pd, Faraone sul commissario:

PALERMO- “Io conosco solo un commissario, il commissario Montalbano. C’entra un Zingaretti ma non è il segretario del Pd”. E’ il messaggio che il senatore Davide Faraone ha invitato in una chat condivisa tra ‘renziani’ del Pd, col quale commenta, in modo ironico, la nomina, da parte del leader Nicola Zingaretti, di Alberto Losacco a commissario del partito in Sicilia. Losacco subentra proprio a Faraone, la cui elezione a segretario del Pd nell’isola, avvenuta alla fine del 2018, è stata annullata, con voto a maggioranza, dalla commissione di Garanzia del partito che ha accolto il ricorso dei rappresentanti della mozione Zingaretti in Sicilia. (ANSA).