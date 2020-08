Ci sono le foto della felicità, del matrimonio vissuto appena 43 giorni fa nel profilo facebook del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Un ragazzo buono, un bravo carabiniere, assassinato per il dovere compiuto e per cento euro: è stato accoltellato a Roma nella notte mentre era in servizio. Il delitto si è consumato in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati.

La dinamica è ancora controversa. Rai News fornisce una ricostruzione: sarebbero otto le coltellate inferte da un ladro al vice brigadiere per guadagnare la fuga, una delle quali diretta al cuore. Poco dopo le 3, un equipaggio della stazione carabinieri di piazza Farnese è intervenuto nel centro di Roma per il furto di una borsa rubata poco prima da due persone. All’alt dei militari, uno dei due avrebbe estratto un coltello e pugnalato il carabiniere. Trasportato d’urgenza al Santo Spirito, Cerciello Rega è morto intorno alle 4 dopo un disperato tentativo di rianimazione. Subito sono scattate le ricerche degli aggressori: alti circa 1,80, magri, uno con felpa nera, l’altro viola, uno dei due con le meches ai capelli.

L’uomo sarebbe stato ucciso per cento euro: è questa la cifra che sarebbe stata chiesta in cambio della restituzione della refurtiva, quello che in gergo si chiama ‘cavallo di ritorno’.

La Procura di Roma indaga per omicidio. I sospetti degli inquirenti si stanno concentrando su due cittadini americani, già fermati e ascoltati dai carabinieri. Ancora Rai News racconta che i due sarebbero stati sorpresi in una stanza d’albergo della capitale, quindi trasferiti in una caserma dei carabinieri e sottoposti a interrogatorio. Le persone fermate e interrogate finora sarebbero almeno quattro.

Tra le reazioni, la commozione spicca: “Stanotte il Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega è stato accoltellato mentre era in servizio. Stringo in un forte abbraccio sua moglie, la sua famiglia e i suoi cari. Sono vicina all’Arma dei Carabinieri e a tutti agli uomini e le donne che quotidianamente mettono a rischio la loro vita per garantire la nostra sicurezza. Chiedo tolleranza zero per i delinquenti che hanno commesso questo vile atto!”. Così il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

Solidale anche il ministro degli Interni, Matteo Salvini. Sui social, il vicepremier scrive: “Mario, un carabiniere, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni… Quanta tristezza, quanta rabbia. Una preghiera, un abbraccio ai suoi cari e all’intera Arma dei Carabinieri, il mio impegno a prendere questi infami, per fargliela pagare cara”.

Aggiornamento

Due americani sono stati fermati nell’ambito delle indagini sull’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, 35 anni, di Somma Vesuviana, ucciso a Roma, nel quartiere Prati. Il militare era impegnato contro un tentativo di estorsione: stava fermando due uomini che avevano chiesto cento euro per un borsello rubato.