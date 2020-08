Grasso incontra i dirigenti della Cisl

Dirigenti della Regione siciliana, presto il nuovo contratto e poi una nuova norma sul personale, dopo il ritiro di quella inserita nell’ultimo Collegato. L’assessore per la Funzione pubblica Bernardette Grasso, nel corso dell’assemblea convocata dalla Cisl Fp Sicilia al Dipartimento Bilancio, ha fatto il punto della situazione su tutte le questioni aperte che riguardano la dirigenza.

“Un incontro che ha avuto un’importanza fondamentale per dare voce alle legittime aspettative dei dirigenti, che da tempo vivono con disagio quella che sembra essere l’assenza di attenzione da parte dei vertici istituzionali della Regione siciliana nei confronti della categoria”, dicono Paolo Montera, segretario generale della Cisl Fp Sicilia, e Fabrizio Lercara e Paolo Luparello, segretari regionali del sindacato.

“Siamo soddisfatti degli impegni presi oggi da Grasso e vigileremo affinché vengano rispettati modi e tempi, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori”, dicono i sindacalisti.

Grasso, durante l’incontro in via Notarbartolo a Palermo, ha assicurato di aver dato, di concerto con il presidente della Regione Nello Musumeci, pieno mandato all’Aran Sicilia per arrivare nel più breve tempo possibile alla chiusura del contratto della dirigenza, a prescindere dalle variabili nazionali, e al rinnovo del contratto della dirigenza. “Che, vale la pena ricordare – sottolineano i sindacalisti della Cisl Fp Sicilia – sarà sottoscritto, ancora una volta, dopo la sua scadenza naturale”.

L’assessore ha anche spiegato i motivi che hanno spinto il governo regionale a ritirare la norma sul personale che era inserita nel Collegato e a decidere di presentare una legge organica sulla dirigenza alla ripresa dei lavori parlamentari dopo l’estate, così come già annunciato dal presidente Musumeci. “Dopo aver presentato l’articolo per ben due volte – ha detto Grasso – alla fine ho temuto che eventuali emendamenti potessero snaturarla, con conseguenze che avrebbero colpito proprio i dirigenti. La legge per l’accesso alla Dirigenza nasce con lo scopo di rafforzare l’efficienza della macchina amministrativa, proprio in quei settori che ormai sono a rischio implosioni, con conseguenze che sarebbero negative anche per i cittadini siciliani, quindi merita la massima attenzione da parte nostra”.