Scontro auto-camion

Due giovani morti, di 31 e 19 anni, e altri due feriti gravemente, di 20 e 25 anni: è il bilancio di uno scontro tra un’auto e un camion avvenuto a Montecastrilli. Le vittime e i feriti erano a bordo di una Golf che si è scontrata con l’autocarro per cause in corso di accertamento. Il 31enne è giunto al pronto soccorso già privo di vita, mentre il 19enne è morto in sala operatoria. I feriti sono ricoverati in rianimazione con riserva di prognosi. Secondo quanto accertato dai carabinieri, i quattro tornavano da una serata in discoteca. (ANSA).