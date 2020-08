Paura per un gruppo di scout

Sono stati ritrovati in un canalone roccioso nella zona di Bisacquino (Pa) gli scout Agesci del gruppo Sciacca 2 formato da una ragazza di 26 anni, il capo, e 7 ragazzini di 14 e 17 anni, che partiti da Sciacca (Ag) venerdì dovevano arrivare a Palazzo Adriano oggi. Prima hanno fatto una tappa a Burgio dove hanno dormito nel centro demaniale Menta, poi ieri mattina sono partiti alla volta di Palazzo Adriano. Da ieri mattina non si avevano più notizie. Nessun segnale dai cellulari.

Alle ricerche partecipavano forestali, i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, i carabinieri e gli uomini del soccorso alpino. Il gruppo è stato avvistato da un elicottero della forestale e raggiunto da un squadra di volontari e carabinieri.

Il personale del Comando provinciale di Palermo ha guidato dall’alto, con un elicottero, le operazioni di soccorso dei ragazzini, consentendone prima l’individuazione e poi il successivo recupero. “Ancora una volta – dice il presidente della Regione Nello Musumeci – i nostri uomini hanno dimostrato grande competenza e senso del dovere, come d’altronde fanno ogni giorno e, in particolare in questo periodo, nel contrasto agli incendi”.