Aereo cade in autostrada

“Rientravo al lavoro dopo le vacanze, l’ho visto polverizzarsi dopo l’impatto sul guardrail. È stato tremendo”. Così un testimone ha descritto a La Stampa l’incidente aereo di stamani: un ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, e il pilota è morto. Il velivolo è precipitato all’altezza del chilometro 65, tra gli svincoli di Alessandria Sud e della A21 Torino-Piacenza. Sul posto i vigili del fuoco e diverse pattuglie della polizia stradale.

Resta da chiarire la dinamica: secondo alcuni testimoni l’aereo si sarebbe avvitato su se stesso per poi scendere rapidamente verso il suolo, mentre per altri avrebbe effettuato una manovra improvvisata. Fanpage.it scrive che ci sarebbe la possibilità di un atterraggio d’emergenza non andato a buon fine.