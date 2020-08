L’addio nella chiesa

Migliaia di persone a Somma Vesuviana hanno dato l’ultimo saluto al vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, nella stessa chiesa dove si era sposato poco più di un mese fa. ‘L’Italia risorge con il suo esempio’, ha detto il sacerdote durante l’omelia. Applausi in chiesa per Salvini. Intanto Finnegan Lee Elder, il 19enne californiano che ha confessato di essere l’autore dell’omicidio, ha detto di aver agito per paura: pensava che il carabiniere, in borghese, fosse un pusher. Per il gip, i due ragazzi sono ‘immaturi e non hanno compreso la gravità del loro gesto. Avevano armi di elevata potenzialità’. E la prof di Novara sconfessa di aver scritto il post su FB contro il militare: ‘Qualcuno ha usato il mio account’. (ansa)