L’americano bendato

“Riservare quel trattamento a una persona privata della libertà non risponde ai nostri principi e valori giuridici”. Così il premier Giuseppe Conte ha commentato su Facebook la foto del ragazzo americano, accusato dell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, in cui ha gli occhi bendati. “L’Italia è uno Stato di diritto – ha aggiunto -. Evitiamo di cavalcare l’onda delle reazioni emotive tenuto anche conto che la nostra legislazione, in caso di omicidio volontario, contempla già l’ergastolo”. (ansa)