Sparatoria al festival

Almeno quattro persone sono morte, tra cui un bimbo di sei anni, e una decina sono rimaste ferite, in seguito ad una sparatoria avvenuta in California, al Gilroy Garlic Festival di San Josè, manifestazione che attrae ogni anno decine di migliaia di appassionati. Ucciso anche il killer. Non è ancora chiaro se a sparare sia stata una sola persona o, forse, due. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo con un’arma d’assalto, vestito in tenuta militare. (ansa)