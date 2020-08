Travolta sulle strisce da un pullman

È accaduto in via Dante, all'incrocio con via Brunetto Latini.

PALERMO – Grave incidente stradale in pieno centro a Palermo. Una donna è stata investita da un pullman in via Dante, all’altezza di via Brunetto Latini.

In base ad una prima ricostruzione dell’Infortunistica, che ha chiuso il tratto di strada al traffico, F.G, 68 anni, stava attraversando sulle strisce pedonali. Sul posto sono arrivate due ambulanze e gli agenti della polizia municipale, mentre la ferita, dopo essere stata soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata con codice rosso all’ospedale Villa Sofia: è stata ricoverata al Trauma Center. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, era priva di sensi. Ha riportato un forte trauma toracico e gravi problemi alla colonna vertebrale.

Traffico intenso per diverse ore in tutta la zona, in corso i rilievi per accertare la dinamica dello scontro. L’incrocio è regolato da un semaforo, ma non è ancora chiaro se a proseguire nonostante il rosso sia stato il pedone o il pullman. Indaga la sezione Infortunistica della polizia municipale.