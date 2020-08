Ottima affermazione del Club Canottieri Roggero di Lauria al Mondiale della classe Windsurfer, che si è svolto a Torbole, in provincia di Trento, dal 24 al 28 luglio. Antonino Cangemi del Circolo Lauria si è, infatti, aggiudicato il primo posto nella classifica overall Slalom, dopo aver regatato con i migliori di ogni categoria. Una ottima prestazione all’interno di una manifestazione che ha registrato momenti agonistici di livello, con atleti olimpici attuali e passati. Antonino Cangemi ha chiuso al secondo posto, invece, nella course race di categoria e secondo nella classifica overall long distance. L’atleta palermitano ha gestito al meglio le condizioni del vento sul Garda Trentino. Condizioni che sono state anche impegnative. In un giorno, ad esempio, si sono raggiunte raffiche oltre i 20 nodi. Plauso dalla dirigenza del Club Lauria. “Raccogliamo con grande soddisfazione gli importanti risultati – commenta il presidente del circolo Giorgio Matracia – del nostro Antonino Cangemi. Una conferma delle capacità e del talento dell’atleta ma anche del lavoro incessante degli istruttori e del nostro deputato alle Tavole a vela, Alberto Gange”.