PALERMO – Marijuana, hashish e crack in un appartamento della periferia palermitana. Due donne e due uomini sono stati arrestati per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti allo Sperone. I quattro sono stati rintracciati dagli agenti del commissariato di Brancaccio: in manette sono finiti Gaetana Maria Lo Nardo, 36 anni, Vincenzo Marino, 23 anni, Gaetano Ingrassia, 29 anni ed Emanuela Testa, 40 anni.

A farli finire in trappola, il forte odore delle sostanze e i movimenti di una delle donne, che davanti al portone d’ingresso ha tentato di sbarazzarsi di alcuni involucri. I dubbi dei poliziotti sono diventati certezza durante il sopralluogo all’interno di un appartamento. nel frattempo sono anche state recuperate le dosi gettate vicino al palazzo: si trattava di 38 confezioni di crack.

In azione sono quindi entrati anche i cinofili: il cane poliziotto “Asko” ha segnalato la presenza di numerose dosi di stupefacenti, già confezionate e non, disseminate praticamente in ogni ambiente dell’appartamento, sia in posti facilmente accessibili – tra gli utensili della cucina e all’interno di un mobile del soggiorno – che nelle intercapedini dei bagni. Sono così stati trovati 400 grammi di marijuana, di cui 50 suddivisa in dosi già confezionate e Hashish per un totale di un chilo e 700 grammi suddivisi in 15 panetti. Oltre alle sostanze stupefacenti, all’interno di un mobile sono state rinvenute banconote di diverso taglio che sono state poste sotto sequestro in quanto ritenute frutto dello spaccio.