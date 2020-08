La giunta dovrebbe approvare l'atto in settimana, poi parola al consiglio

PALERMO – Arriva il commissario a Palazzo delle Aquile: si tratta di Angelo Sajeva, è stato nominato dalla Regione e si occuperà, come molti altri colleghi in tantissimi altri comuni siciliani, di approvare il bilancio consuntivo del 2018. Perché Palermo, che pure ha approvato in giunta il previsionale 2019 con larghissimo anticipo, ha invece accumulato un enorme ritardo sul consuntivo.

In realtà il sindaco Leoluca Orlando e i suoi assessori dovrebbero approvare l’atto già in settimana che poi passerà a Sala delle Lapidi, ma l’allungamento dei tempi ha reso necessario il commissariamento che, di prassi, serve più che altro a mettere fretta ai comuni. Un fenomeno assai esteso, se si pensa che più della metà degli enti locali dell’area metropolitana di Palermo è stato commissariato.