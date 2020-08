Due tir in fiamme

L'impatto in autostrada

Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti in un violento impatto e due hanno preso fuoco, mentre uno dei due autisti ha perso la vita. Questo sarebbe il bilancio di un incidente avvenuto a Borgo Panigale (Bologna) tra due tir e una bisarca, sul raccordo A1-A14. BolognaToday riporta che si registrerebbero anche due feriti.

L’impatto è avvenuto al chilometro 4,2, a pochi metri dal punto in cui, circa un anno fa, un’autocisterna esplose e provocò il crollo di un ponte, un morto e un centinaio di feriti. “Una brutta sensazione”, dicono Pietro Maresca e Marta Fiorentino, titolari di concessionaria d’auto che si trova proprio sotto il ponte e che nella tragedia del 2018 fu pesantemente danneggiata. “Ci ha fatto rievocare brutti ricordi e pensieri – continuano -. Danni nel quartiere non ce ne sono stati, ma non possiamo vivere sempre con l’incubo sopra la testa, siamo terrorizzati. Ed è il 30 luglio, a quasi un anno dall’incidente”.

Le strade chiuse e le deviazioni

Chiuso al traffico il raccordo di Casalecchio, tra ‘Bologna Casalecchio’ e il bivio per la A14 Adriatica verso la A14.

Per chi è diretto verso l’autostrada A14 Bologna-Taranto, le indicazioni sono di uscire a Bologna Casalecchio, imboccare la tangenziale di Bologna, uscire allo svincolo 2 ‘Borgo Panigale’ e rientrare agli svincoli 3 o 4.

A chi proviene da Firenze ed è diretto verso la A14, è consigliato di proseguire fino al casello di Valsamoggia, per poi uscire e rientrare verso Firenze, quindi imboccare la A14.