Iniziativa contro i mozziconi

Avvenimenti previsti per oggi, martedì 30 luglio, in Sicilia.

1) SIRACUSA – Centro congressi del Santuario della Madonna delle Lacrime, salone “Mons. Baranzini”, ore 10:30 Presentazione in anteprima di uno spot dedicato al fenomeno della pedofilia realizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale “Massimiliano Kolbe”.

2) PALERMO – Mondello Palace Hotel, viale Principe di Scalea, ore 10:00 Presentazione della campagna #cambiagesto, volta ad evitare la dispersione di mozziconi nell’ambiente. Il progetto è realizzato con il supporto di Philip Morris Italia. Previste le presenze, tra gli altri, del vicesindaco di Palermo Fabio Giambrone, dell’assessore all’ambiente Giusto Catania e Gianluca Bellavista, direttore Relazioni Esterne Philip Morris Italia.

3) SIRACUSA – ore 10:00 Giornata dedicata a Enzo Maiorca, che 31 anni fa conquistava il record mondiale di apnea. Il programma prevede una veleggiata, alle 19, il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, intitolerà a Maiorca l’affaccio sul Lungomare di Levante, accanto all’ingresso dell’Area Marina Protetta del Plemmirio. Alle 19.30, nella sede dell’Amp del Plemmirio, “I cunti del mare”.

4) ADRANO (CT) – Palazzo Bianchi, ore 10:30 Presentazione della nuova piattaforma informatica realizzata nell’ambito del Progetto Piano di Intervento per l’Attuazione del Sostegno per l’Inclusione (Pon Sia) attiva del Distretto Socio-sanitario D12, costituito dai comuni etnei di Adrano, ente capofila, Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

5) PATTI (ME) – Galleria Montagnareale della linea ferroviaria Messina-Palermo, ore 11:00 Sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nel cantiere dei lavori di risanamento strutturale della galleria Montagnareale della linea ferroviaria Messina-Palermo.

6) PALERMO – Biblioteca “Giufà”, via Fausto Coppi, ore 11:30 Presentazione dell’iniziativa pedagogica e culturale “Nati per leggere”. Saranno presenti, tra gli altri, Adham Darawsha, assessore alle Culture del comune, il sindaco Leoluca Orlando, Massimo Merlino, Save the Children, Antonella Provenzano, Nati per Leggere, Raffaele Bonsignore, Fondazione Sicilia e Valentina Morici, Responsabile “Giufà” Biblioteca dello Zen.

7) CATANIA – Ipab Ardizzone Gioeni, Via Etnea 595, ore 16:30 Presentazione di un protocollo d’intesa firmato dal Comune, la Cooperativa San Francesco ed il Movimento cristiano lavoratori (Als Mcl Sicilia) per la prevenzione del fenomeno della tratta di esseri umani.

8) TAORMINA (ME) – Teatro Antico, ore 21:30 In scena “Tosca”, di Giacomo Puccini, con il Coro Lirico Siciliano. Regia di Alessandro Cecchi Paone.