Lupo: “Nessuna intesa col M5s

“Ben venga tutto ciò che serve a rafforzare l’unità del partito, certamente il gruppo parlamentare del Pd deve contribuire all’unità, come chiesto dal segretario Nicola Zingaretti, ed essere autonomo rispetto alle correnti. Con il M5s non c’è alcuna intesa, è comunque normale che le opposizioni si parlino e votino contro il governo Musumeci. Mi auguro che Davide Faraone voglia revocare la sua autosospensione dal Pd per partecipare alla costruzione di una nuova fase unitaria: il Pd ha bisogno del contributo di tutti”. Lo dice all’Ansa il presidente del gruppo parlamentare del Pd, Giuseppe Lupo.