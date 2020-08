Mozziconi di sigarette abbandonati

PALERMO – “L’abbandono dei mozziconi è purtroppo un problema diffuso che necessita di una soluzione concreta ed efficace, con un impegno da parte di tutti gli attori sociali coinvolti”. Lo ha detto, questa mattina, al Palace hotel di Mondello a Palermo, Gianluca Bellavista, direttore relazioni esterne di Philip Morris Italia, presentando la campagna di sensibilizzazione #CAMBIAGESTO, un progetto pilota che punta al rispetto dell’ambiente e che andrà avanti fino al prossimo 31 agosto.

“Abbiamo scelto di lavorare sulla sensibilizzazione, partendo simbolicamente da Mondello in rappresentanza delle località balneari italiane – ha aggiunto Bellavista – Ringrazio l’amministrazione comunale di Palermo per la collaborazione e i suoi cittadini che hanno mostrato un grande entusiasmo per questa iniziativa e partecipazione a tutti i livelli”.

La campagna di sensibilizzazione all’ambiente, per incentivare i fumatori ad evitare di abbandonare i mozziconi per terra, punta a stimolare a un comportamento responsabile del consumatore e per far sì che, al pari degli altri rifiuti, si inizi a pensare al mozzicone come qualcosa da gettare nell’apposito cestino dei rifiuti e non da disperdere nell’ambiente. “Desideriamo agire sul comportamento – ha concluso Bellavista, facendo appello alla parte migliore di ognuno di noi, alla nostra coscienza individuale”. Il ‘concept’ della campagna, ideato dall’agenzia H+, fa leva proprio sul senso di responsabilità individuale. (ANSA).