Le ragazze in ospedale per accertamenti, in base ai primi esami non ci sarebbero segni di violenza.

PALERMO – Al loro risveglio erano spariti tre cellulari, due tablet e cento euro. Il furto sarebbe avvenuto, ma l’ipotesi più grave è di una presunta violenza sessuale ai danni di due turiste che alloggiavano in un b&b nel centro storico di Palermo.

Le due ragazze, una italiana e l’altra originaria di Cuba, si trovavano in vacanza in città: hanno lanciato l’allarme alla polizia da una struttura che si trova nei pressi di via Butera, nella zona della Kalsa, dove hanno raccontato agli agenti di essere state derubate e, probabilmente, narcotizzate, visto che non si sarebbero accorte di nulla durante la notte.

“Hanno raccontato che qualcuno avrebbe anche abusato di loro – spiega la polizia – per questo sono state immediatamente trasferite in ospedale per gli accertamenti. Dai primi riscontri medici, però, non risulta alcun segno di violenza sessuale”. Le indagini sono subito state avviate, la squadra mobile dovrà accertare cosa è realmente successo nel bed and breakfast, dove secondo il racconto delle due giovani qualcuno avrebbe fatto irruzione nella notte. Nell’alloggio sono anche intervenuti gli uomini della Scientifica per effettuare i rilievi ed individuare eventuali tracce dei malviventi.