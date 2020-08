PALERMO – Hanno convocato i giornalisti per domattina all’Ars per parlare di “temi di attualità politica e parlamentare”. Il criptico comunicato fa riferimento ad “alcuni deputati del Pd”. Che, apprende Livesicilia, sono quattro: Giuseppe Arancio, Michele Catanzaro, Nello Dipasquale e Baldo Gucciardi. Presenteranno un’iniziativa comune che, a quanto trapela, dovrebbe muoversi verso un obiettivo di unità del partito andando oltre il correntismo. Quel partito dilaniato da uno scontro permanente che si è acuito dopo la defenestrazione di Davide Faraone, decaduto dalla carica di segretario in conseguenza dell’annullamento del congresso regionale da parte della Commissione nazionale di Garanzia, con la nomina a commissario di Alberto Losacco. Faraone ha parlato espressamente della possibilità della nascita di una nuova formazione politica se nel Pd prevarrà la linea di chi auspica un dialogo con il Movimento 5 Stelle, o meglio con una parte dei grillini. Una posizione ribadita oggi anche da Matteo Renzi in un’intervista a La Sicilia. Ma quanti “renziani” di Sicilia sarebbero pronti a seguire Faraone? Fin qui di prese posizione pubbliche di big in questo senso non si sono viste, eccetto le parole di Luca Sammartino, precedenti alla decisione del Nazareno, sulla possibile nascita di una “nuova casa” politica. Tra i quattro deputati che hanno convocato i giornalisti domani ci sono anche un renziano (Catanzaro) e due ex renziani (Gucciardi e Dipasquale, che si sono allontanati dal gruppo dell’ex premier sostenendo Zingaretti). Ai quattro dovrebbe aggiungersi un quinto deputato renziano, il messinese De Domenico.