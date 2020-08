PALERMO – “E’ impensabile che Amat non abbia un call center a cui i cittadini possano chiamare per l’accesso in Ztl in lista bianca, le persone disabili sono costrette a recarsi presso gli uffici solo perché non esiste un numero da chiamare. Ho presentato un’interrogazione al sindaco Orlando, in prima linea nello sciopero Almaviva, per capire come mai non dà per primo il buon esempio creando il call center presso le partecipate”. Lo dice il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mimmo Russo.