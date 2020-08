ROCCAPALUMBA (PALERMO) – Quei blocchi di pietra potevano trasformarsi in una trappola mortale per un cane sfuggito al padrone.

Si è temuto il peggio in un’area di campagna di Roccapalumba, per la piccola Stella, rimasta incastrata all’interno di un cunicolo. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le squadre del nucleo Speleo alpino fluviale, oltre ad una squadra Urban Search and Rescue e il Gruppo Operazioni Speciali. L’intervento è andato avanti per diverse ore e si è rivelato molto difficoltoso.

E’ stato infatti necessario scavare un cunicolo adiacente per raggiungere la cagnolina e riportarla in superficie. Una volta messa in salvo e rifocillata, il suo padrone, dopo ore di ansia, ha potuto finalmente riabbracciarla. Stella è in buone condizioni di salute.