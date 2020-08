Eurospin apre altri punti

Nuove opportunità lavorative per entrare a far parte della nota azienda italiana Eurospin. Nata nel 1993, è una realtà specializzata nella grande distribuzione organizzativa di beni alimentari e di largo consumo. Ad oggi possiede la sua sede centrale nel Veronese, ma dispone di una catena formata da oltre mille supermercati sparsi tra l’Italia e la Slovenia. Attualmente, Eurospin sta selezionando nuovo personale, da assumere in molti dei suoi punti vendita italiani, alcuni dei quali verranno aperti nei prossimi mesi. Alcune posizioni aperte riguardano anche i supermercati in Sicilia. Tra le diverse figure ricercate ci sono: assistenti di filiale, gastronomi, macellai e addetti al banco macelleria, addetti alle vendite, cuochi, ma anche tecnici e manutentori.

Per ricevere maggiori informazioni e per proporre la propria candidatura, occorre accedere all’indirizzo ‘Eurospin Lavora con noi’, selezionando la posizione di interesse.