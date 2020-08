Il blitz contro la cosca

REGGIO CALABRIA- 17 misure cautelari – 12 in carcere e 5 ai domiciliari – in un blitz della Polizia contro la cosca Libri di Reggio Calabria. Perquisizioni e sequestri nei confronti di società e imprese per un valore di diversi milioni di euro. Secondo l’indagine l’organizzazione aveva messo le mani sui settori edilizio, immobiliare e della ristorazione con il controllo di diverse società. Il capogruppo del Pd al consiglio regionale della Calabria, Sebastiano “Seby” Romeo, e quello di Fdi, Alessandro Nicolò (eletto con FI e poi passato in Fdi) tra gli arrestati nell’operazione. (ansa)